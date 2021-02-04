شركة غوغل تطرح تحديثاً جديداً لنظام أندرويد

واشنطن-سانا

طرحت شركة غوغل الأمريكية تحديثاً جديداً لنظام “أندرويد تي في” يمنح نظام تشغيل التلفزيون الذكي مظهراً يشبه واجهة المستخدم عبر برنامج “غوغل تي في”.

ووفقاً لما نشره موقع “أنتن نيوز” التقني فإن الواجهة الجديدة تعمل على تحديث مظهر “أندرويد تي في” لتجعله أكثر انسجاماً مع “غوغل تي في” مع إضافة إمكانية التمرير للمحتوى المميز في الجزء العلوي من القوائم والتخلي عن الرموز كبيرة الحجم للحصول على علامات تبويب أكثر بساطة.

وكان التحديث الرئيسي الأخير لنظام تشغيل التلفزيون الذكي هو أندرويد 11 في الـ 22 من أيلول 2020 ولا تزال عملاقة البحث تخطط لتقديم “غوغل تي في” عبر أحدث أجهزة التلفزيون الذكية في المستقبل.