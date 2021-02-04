ضبط 520 ليتر مازوت وبنزين معدة للاتجار غير المشروع وأربعة مخابز ومعتمدين لبيع الخبز بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق بائع محروقات في بلدة الحسينية بحوزته 360 ليتر مازوت و160 ليتر بنزين يقوم بالاتجار غير المشروع بها في السوق السوداء وبيعها بأسعار مرتفعة مستفيداً من فارق السعر وحاجة المواطنين للمادة.

وأكدت المديرية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه تم حجز الكمية المضبوطة لحين صدور الحكم القضائي بخصوصها مبينة أن عناصر المديرية نظموا أيضاً 40 ضبطاً طالت ثلاثة مخابز في دوما ومخبزاً في الدرخبية لارتكابها مخالفات نقص وزن الربطة والبيع بسعر زائد.

وأشارت المديرية إلى أن الضبوط طالت أيضاً معتمدي بيع خبز في الكسوة وضاحية قدسيا لارتكابهم مخالفات التلاعب بكميات قطع ربطات الخبز والبيع بسعر زائد وكذلك موزع غاز في قدسيا إضافة إلى محلات تجارية بمخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إبراز فواتير الشراء وسحب أربع عينات مختلفة.