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الحرارة غداً أعلى من معدلاتها والفاعلية الجوية الحالية تضعف بشكل ملحوظ

2021-02-04

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي ضعيف من الجنوب مرفق بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً مع بقاء الفرصة لأمطار خفيفة ومتفرقة نهاراً وخاصة في المنطقة الشرقية والجزيرة وتضعف الفاعلية الجوية الحالية بشكل ملحوظ ويحذر ليلاً من تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية والرياح شرقية إلى شمالية شرقية تتحول مساء إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

دمشق 16/6
المنطقة الجنوبية 17/7
المرتفعات الجبلية 10/4
المنطقة الوسطى 16/5
المنطقة الساحلية 20/13
المنطقة الشمالية 15/7
منطقة الجزيرة 16/5
المنطقة الشرقية 19/8
منطقة البادية 17/7

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