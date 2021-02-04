إيران تدين قرار محكمة بلجيكية سجن أحد دبلوماسييها

طهران-سانا

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم بشدة قرار محكمة بلجيكية سجن دبلوماسي إيراني 20 عاماً.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة قوله رداً على إصدار محكمة انتويرب البلجيكية حكماً ضد الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي “إن إيران تحتفظ بحقها في اللجوء إلى السبل القانونية والدبلوماسية لصيانة حقوق أسدي ومساءلة الحكومات التي انتهكت الالتزامات الدولية” مضيفاً “إن جميع مراحل اعتقال أسدي وعملية المحاكمة وإصدار الحكم الأخير غير قانونية وتعتبر انتهاكاً سافراً للمعايير القانونية الدولية وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961”.

وأكد خطيب زادة أن إيران لا تعترف بهذه المحاكمات غير القانونية مطلقاً معرباً عن أسفه من أن بلجيكا وبعض الدول الأوروبية بادرت إلى مثل هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر تحت تأثير فبركات منظمة إرهابية.

وكانت محكمة انتويرب البلجيكية وفي انتهاك سافر لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية أصدرت اليوم حكماً بالسجن 20 عاما بحق أسدي بتهمة التخطيط لتفجير اجتماع لمنظمة (مجاهدي خلق) الإرهابية في باريس عام 2018 واستندت المحكمة في إصدار حكمها إلى معلومات مغرضة قدمها الموساد الإسرائيلي.