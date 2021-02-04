الصين تجدد معارضتها للتدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية

بكين-سانا

رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين اليوم الاتهامات الأمريكية بحدوث انتهاكات بحق نساء في مراكز توفر تدريباً مهنياً في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن المتحدث قوله في إفادة صحفية: “في شينجيانغ لا يوجد ما يسمى الاغتصاب المنهجي والاعتداء الجنسي ضد المرأة.. الصين دولة يحكمها القانون ودستورنا يضمن حقوق الإنسان ويحميها وهذا مكرس في نظامنا القانوني وعملنا الحكومي”.

وشدد وانغ على أن الصين تعارض أي تدخل في شؤونها الداخلية “وستواصل حماية سيادتها وأمنها ومصالحنا التنموية”.

وفي وقت سابق اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية الصين بارتكاب عمليات اغتصاب جماعي في شينجيانغ وطالبت بإجراء تحقيق.