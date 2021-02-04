SCS-NET
الشريط الأخباري

الصين تجدد معارضتها للتدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية

2021-02-04

بكين-سانا

رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين اليوم الاتهامات الأمريكية بحدوث انتهاكات بحق نساء في مراكز توفر تدريباً مهنياً في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن المتحدث قوله في إفادة صحفية: “في شينجيانغ لا يوجد ما يسمى الاغتصاب المنهجي والاعتداء الجنسي ضد المرأة.. الصين دولة يحكمها القانون ودستورنا يضمن حقوق الإنسان ويحميها وهذا مكرس في نظامنا القانوني وعملنا الحكومي”.

وشدد وانغ على أن الصين تعارض أي تدخل في شؤونها الداخلية “وستواصل حماية سيادتها وأمنها ومصالحنا التنموية”.

وفي وقت سابق اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية الصين بارتكاب عمليات اغتصاب جماعي في شينجيانغ وطالبت بإجراء تحقيق.

انظر ايضاً

عدد الإصابات بفيروس كورونا في سويسرا يتجاوز 530 ألف إصابة

زيوريخ-سانا سجلت سويسرا 1765 إصابة و23 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved