سلوتسكي: روسيا مستعدة للرد بالمثل على العقوبات الأمريكية المتعلقة بقضية نافالني

موسكو-سانا

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي أن روسيا مستعدة وقادرة على الرد على أي عقوبات جديدة تفرضها الولايات المتحدة بحقها.

ونقلت وكالة تاس عن سلوتسكي قوله خلال إفادة صحفية تعليقاً على مشروع قانون قدم مؤخراً إلى مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن (فرض عقوبات على روسيا على خلفية مزاعم تسمم الروسي أليكسي نافالني) “إن روسيا سترد على جميع القيود بإجراءات مضادة معقولة ومدروسة دون اللجوء إلى أي عدوان أو هستيريا وقد وضعنا بالفعل القاعدة التشريعية والأدوات القانونية ذات الصلة لتحقيق ذلك وكل المحاولات الأمريكية ضدنا محكوم عليها بالفشل”.

وشدد سلوتسكي على أن الخطوة الأمريكية الجديدة لا تعدو كونها جزءاً من الهستيريا المعادية التي مللنا منها ضد روسيا في واشنطن حيث ليس هناك أي دليل على مزاعم تسمم نافالني.. ومن وجهة نظر القانون الدولي فإن الولايات المتحدة ستكون متورطة في التدخل تشريعياً في شؤون الدولة الروسية ذات السيادة وفي الضغط على القضاء الروسي في حال فرضت عقوبات علينا بخصوص قضية نافالني”.

وتابع “إن الهدف الأساسي لواشنطن يبقى دائماً محاولة كبح قوة روسيا بأي وسيلة ممكنة”.

بدوره أكد النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف في تصريح لوكالة سبوتنيك أن موسكو ستتخذ إجراءات انتقامية في حال فرضت واشنطن عقوبات عليها مضيفاً “إن هذه القرارات يتم اتخاذها من قبل وزارة الخارجية الروسية لا داعي لإيلاء أهمية للعقوبات المحتملة ولا أن تثير قلقنا فنحن ما زلنا نعمل”.

وأشار إلى أن الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي معروفة منذ فترة طويلة بمشاعرها المعادية لروسيا موضحاً أنه “لو لم يكن هناك نافالني لكانوا قد اخترعوا أي شيء آخر في سبيل فرض العقوبات”.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت أمس أن الولايات المتحدة تختلق الحجج والأعذار من أجل فرض عقوبات ضد روسيا وأنه يجب الرد على العقوبات التي يتم اتخاذها بطريقة مدروسة جيداً.