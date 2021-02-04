المعارضة التركية تنتقد تصريحات أردوغان بشأن صياغة دستور جديد

أنقرة-سانا

انتقد زعماء أحزاب المعارضة التركية تصريحات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بشأن صياغة دستور جديد لتركيا مؤكدين أنه لا يحترم ولا يلتزم بالدستور الحالي وعليه أن يتخلص من عقليته الاستبدادية قبل الحديث عن مثل هذه الأمور.

وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم زعماء حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان والحزب الجيد مارال آكشنار وحزب السعادة تامال كاراموللا أوغلو وحزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو اتهم الزعماء الأربعة أردوغان بالكذب والمراوغة مؤكدين أن ما يسعى إليه هو إلهاء الشعب بقضايا وموضوعات جانبية حتى لا يفكر بمشاكله اليومية وأهمها البطالة والإفلاس والفقر.

وأضاف رؤساء الأحزاب أن أردوغان الذي يتحدث عن دستور جديد يقول أنه لن يتخلى عن صلاحياته في الدستور الحالي وهو الذي دمر جميع مؤسسات الدولة وقضى على الديمقراطية وحقوق الإنسان وكل الحريات الفردية والسياسية في تركيا.

وفي سياق متصل اتهم زعيم حزب العمال التركي أركان باش أردوغان بانتهاج سياسات إرهابية ضد جميع فئات الشعب دون تمييز واتباع سياسة النهب والسرقة والظلم والتجويع.

وأشار باش خلال جلسة للبرلمان التركي إلى خطورة النهج الذي يتبعه أردوغان في السياسة الداخلية والخارجية لافتاً إلى أن الأخير يقصد من صياغة دستور جديد الحصول على المزيد من الصلاحيات له والمزيد من الظلم والاستبداد ضد الشعب التركي.