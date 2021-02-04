تمهيداً لعودة الحركة التجارية.. ترميم 134 محلاً بسوق الناعورة الأثري بحمص

حمص-سانا

أنهى مجلس مدينة حمص جرد المحال التجارية في سوق الناعورة الأثري بمركز المدينة تمهيدا لترميمها وعودة الحركة التجارية إليها.

وأوضح عضو لجنة تفعيل الأسواق الأثرية في المجلس المهندس رسمي السباعي في تصريح لمراسلة سانا أن عدد المحال بسوق الناعورة بعد جردها بلغ 504 محال منهم 134 محلا تم ترميمها وإعادة افتتاحها في حين يتم العمل على ترميم 40 محلا بالوقت الحاضر.

وبين السباعي أنه تم توجيه إنذار لأصحاب المحال التجارية في السوق المذكور ليباشروا بتأهيل محالهم خلال مدة أقصاها 60 يوما علما أن المجلس أنهى كل التسهيلات من خدمات أساسية للسوق “أعمال زفت وإنارة وأرصفة ومياه وكهرباء”.

ولفت السباعي إلى أنه يتم العمل حاليا على ربط أسواق مركز المدينة ببعضها حيث يعتبر سوق الناعورة سوقا أثريا يصل شارع الأندلس مع حي الدبلان مع شارع عبد الحميد الدروبي والسوق المسقوف.