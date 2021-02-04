اتفاقية لتعزيز التعاون العلمي والفني بين جامعة حماة وأكساد

دمشق-سانا

وقعت جامعة حماة والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” اتفاقية لتعزيز التعاون الفني والعلمي بينهما وإجراء بحوث ودراسات علمية متخصصة وتطبيقات حقلية تحقق الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية.

ونصت الاتفاقية على التعاون بين الجانبين في مجالات المحافظة على التراكيب الوراثية الحيوانية والنباتية الملائمة للمناطق الجافة وتحسينها وتطوير نماذج لنظم الإنتاج الزراعي المتكامل وتطوير الزراعة العضوية وفي استعمال التقانات الحيوية بمجال التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة والإخصاب بالأنابيب وفي مجال البصمة الوراثية النباتية والحيوانية ومراقبة تدهور الأراضي وإعادة تأهيل المناطق البيئية المتدهورة ودراسات التربة والتعاون في مجال الصحة الحيوانية والتقصي عن الأمراض الوبائية والمشتركة وطرائق الوقاية منها.

وشملت الاتفاقية دعم طلاب الدراسات العليا “الماجستير والدكتوراه” لإنجاز رسائلهم التي يتفق على موضوعاتها بين الطرفين بالتشاور العلمي والفني وبما يدخل في مهمات منظمة “أكساد” ومجالات نشاطاتها وبحوثها والإسهام في دعم البحوث والدراسات بتقديم المستلزمات المخبرية والحقلية والمعلوماتية والمكتبية التي تحتاجها تلك البحوث والتنظيم المشترك للقاءات العلمية والدورات التدريبية بهدف تعزيز وتأهيل الكوادر في مجالات العمل المشتركة وتبادل المطبوعات والمنشورات الصادرة عن الطرفين.

وبين الدكتور محمد زياد سلطان رئيس جامعة حماة في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية أنها انطلاقة جديدة لمسيرة التعاون بين الجانبين وحصيلة طبيعية للمكانة المرموقة التي تتمتع بها منظمة “أكساد” ولا سيما في الفترة الأخيرة على صعيد الوطن العربي آملاً بالتعاون المثمر في شتى المجالات التي تهتم بها منظمة “أكساد” للنهوض بالقطاع العلمي والبحثي والزراعي والتي أثبتت كفاءة عالية في جميع الحقول التي تعمل بها.

من جانبه أكد مدير عام “أكساد” الدكتور نصر الدين العبيد في تصريح مماثل أن الاتفاقية تجسد علاقات التعاون البناء بين المنظمة ووزارة التعليم العالي وجامعة حماة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك معرباً عن استعداد المنظمة لمزيد من التعاون مع الأساتذة والباحثين في كل جامعات سورية بما يخدم أهداف “أكساد” في عمليات التنمية الزراعية المستدامة في سورية والدول العربية.

غصوب عبود