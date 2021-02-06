مسؤول بريطاني: أربعة آلاف سلالة متحورة من كورونا موجودة في العالم حالياً

لندن – سانا

أعلن وزير توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا ناظم الزهاوي اليوم أن أربعة آلاف سلالة متحورة من الفيروس موجودة حاليا في أنحاء العالم.

ونقلت رويترز عن الزهاوي قوله إن جميع الشركات المصنعة للقاحات مثل فايزر بيونتيك ومودرنا وأكسفورد أسترا زينيكا وغيرها تبحث كيفية تحسين لقاحاتها للتأكد من جاهزيتها لأي سلالة متحورة من الفيروس.

واستبعد الزهاوي أن تكون اللقاحات الحالية غير فعالة مع السلالات المتحورة وخاصة عندما يتعلق الأمر بالأعراض الشديدة والعلاج في المستشفيات.

وكشفت بريطانيا للمرة الأولى عن ظهور سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا في كانون الأول من عام 2020.