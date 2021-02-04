القبض على 4 من مروجي المخدرات ومصادرة كمية من الحشيش والحبوب المخدرة

دمشق-سانا

ألقى فرع مكافحة المخدرات في دمشق القبض على أربعة أشخاص من مروجي المخدرات وضبط بحوزتهم كميات من مادتي الحشيش والحبوب المخدرة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه نتيجة المتابعة المستمرة تمكن فرع مكافحة المخدرات بدمشق من توقيف أربعة أشخاص أثناء قيامهم بنقل كمية من مادة الحشيش المخدر لترويجها في محافظتي دمشق وريفها وكانوا يستقلون سيارة خاصة من نوع ميتسوبيشي.

ووفق البيان فإنه بتفتيش المقبوض عليهم مع السيارة تم العثور على 2 كيلو و400 غرام من مادة الحشيش المخدر و500 حبة كبتاغون و10 حبات نوع ترامادول مخدر وبالتحقيق معهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة ونقلها وترويجها وتعاطي مادتي الحشيش والحبوب المخدرة بالاشتراك مع أشخاص آخرين حيث تم حجز السيارة المذكورة ومصادرة المواد المخدرة مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ووفق البيان تم ضبط بطاقة شخصية بحوزة أحد المقبوض عليهم باسم شخص آخر اعترف أنه عثر عليها في محلة الشعلان وكان يستخدمها في تنقلاته لكونه مطلوبا بعدة إذاعات بحث.

وكان فرع مكافحة المخدرات ألقى في الـ 26 من كانون الثاني الماضي القبض على مروج مخدرات بريف دمشق وصادر كميات من الحشيش المخدر والهيروئين والكوكائين.