صعود النفط مع تراجع مخزونات أمريكا

سنغافورة-سانا

واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم مع هبوط مخزونات الخام في الولايات المتحدة وتمسك تحالف “اوبك بلس” الذي يضم منتجين كبارا بسياسة خفض الإنتاج.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ربحت 51 سنتا أو ما يعادل 9ر0 بالمئة إلى 97ر58 دولارا للبرميل بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ الـ 21 من شباط العام الماضي في أعقاب قرار “اوبك بلس”.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنتا أو ما يعادل واحدا بالمئة إلى 22ر56 دولارا للبرميل بعد أن بلغت أعلى مستوى تسوية في عام أمس.

ومددت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها المجموعة المعروفة باسم “أوبك بلس” سياستها الحالية لإنتاج النفط في اجتماع أمس في مؤشر على أن المنتجين راضون عن استنزاف المخزونات على الرغم من ضبابية آفاق تعافي الطلب مع استمرار جائحة فيروس كورونا.