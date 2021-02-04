الخارجية الفلسطينية تجدد مطالبتها بوقف جرائم الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

كما جددت الوزارة إدانتها انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني مؤكدة أنها ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واحدثها ما ارتكبه الاحتلال في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية قبل أيام.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان اوردته وكالة وفا اليوم إن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق خربة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية حلقة من حلقات الحرب المفتوحة التي تمارسها ضد الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم على مرأى ومسمع من العالم أجمع في استخفاف متعمد بالإدانات الدولية واستهتار ممنهج بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها واتفاقيات جنيف.

ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات حاسمة والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق الفلسطينيين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت أول من أمس خربة حمصة في الاغوار الشمالية بالضفة الغربية وهدمت عشرات المنازل والمنشآت الزراعية.