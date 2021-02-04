مجموعة (شل) النفطية تخسر 21.7 مليار دولار في 2020

لندن-سانا

أعلنت المجموعة النفطية العملاقة رويال داتش شل أن صافي خسائرها خلال العام الماضي بلغ 21.7 مليار دولار بسبب انخفاض أسعار الطاقة والتراجع الهائل في الطلب جراء انتشار وباء كورونا.

وقالت المجموعة في بيان اليوم اوردته فرانس برس انها حققت أرباحا صافية قدرها 15.8 مليار دولار في 2019 قبل بدء جائحة كورونا التي أدت إلى انخفاض دائم في استهلاك النفط والغاز.

وكانت مجموعة (رويال داتش شل) أعلنت في تشرين الأول الماضي إلغاء نحو 9 آلاف وظيفة ما يمثل 10 بالمئة من إجمالي عمالها في العالم جراء تداعيات انتشار وباء كورونا وتأثيره على الاقتصاد العالمي.