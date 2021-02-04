قائد أمريكي يدعو لحوار مع روسيا والصين حول النشاط العسكري في الفضاء

واشنطن-سانا

دعا قائد القوات الفضائية الأمريكية الجنرال جون رايموند إلى إجراء حوار مع روسيا والصين حول قضايا الفضاء والنشاط العسكري فيه.

ووفقاً لوكالة تاس الروسية أشار رايموند إلى أن بلاده “أجرت مباحثات جيدة مع روسيا بعد إطلاقها قمراً كان ينفذ مناورة بالقرب من قمر أمريكي وقال إن “القمر الروسي كان يمثل نظام أسلحة مخصصاً لتدمير الأقمار الأمريكية على المدار القريب من الأرض”.

وفي الوقت ذاته امتنع رايموند عن الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان يؤيد وضع آلية دولية أو معاهدة خاصة بمنع انتشار الأسلحة في الفضاء.

وكانت الولايات المتحدة اتهمت روسيا العام الماضي بأنها اختبرت أنظمة فضائية قادرة على تدمير الأقمار الصناعية على المدار القريب من الأرض الأمر الذي نفته موسكو فيما جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أواخر العام 2019 التأكيد على الموقف الروسي الرافض لعسكرة الفضاء.