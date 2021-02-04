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دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على المنطقة الجنوبية وتسقط معظم الصواريخ المعادية -فيديو

2021-02-03

دمشق-سانا

تصدت الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري مساء اليوم لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وذكر مصدر عسكري لسانا أنه “في تمام الساعة العاشرة و42 دقيقة من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل برشقات من الصواريخ جو -أرض  وأرض – أرض مستهدفاً بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات”.

وخلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية أقدم العدو الإسرائيلي على شن عدة اعتداءات على الأراضي السورية تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظم الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها.


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