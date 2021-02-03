وزارة الصحة: تسجيل ٦٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع العدد الإجمالي إلى ١٤٢٠٢

الأربعاء / 3 / 02 / 2021
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
لافروف: ضرورة القضاء على الإرهاب في سورية بشكل كامل
2021-02-03
كاتب تشيكي: الاحتلالان الأمريكي والتركي يرتكبان ممارسات إجرامية بحق الشعب السوري
2021-02-03
برلماني روسي يدين جرائم قوات الاحتلال الأمريكي في سورية
2021-02-02
طلبتنا وجاليتنا بكوبا: حصار ميليشيا (قسد) مدينتي الحسكة والقامشلي يعد جريمة حرب
2021-02-02
برلماني تشيكي: الإجراءات الغربية القسرية المفروضة على سورية انتهاك للقانون الدولي
2021-02-02
الدول الضامنة لعملية أستانا تجدد التأكيد على تمسكها بسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها
2021-02-01
بوغدانوف وبيدرسون يبحثان نتائج اجتماعات لجنة مناقشة الدستور
2021-02-01
محليات
القبض على ثلاثة أشخاص يتعاملون بغير الليرة السورية
2021-02-03
زراعة ألفي شجرة في قرى الأسد بريف دمشق
2021-02-03
مجلس الشعب يناقش أداء وزارة النفط: إعطاء الأولوية بالمازوت للمدارس والمناطق الجبلية الباردة
2021-02-03
وزير الأشغال العامة والإسكان: إنشاء مناطق سكنية جديدة في وادي بردى وحلس والقنيطرة
2021-02-03
تربية القنيطرة تؤهل 13 مدرسة بتكلفة 600 مليون ليرة
2021-02-03
إعفاء الطلاب الدارسين في الخارج من رسوم التصديق على كل الوثائق الدراسية
2021-02-03
بعد 23 عملية.. جريح حرب هزم بإرادته وصبره قذيفة الحقد ليواصل مسيرة الحياة
2021-02-03
رياضة
الألماني كلوزه هداف كأس العالم التاريخي يبدأ تدريب إي سي ميلان الإيطالي
2021-02-03
فوز مانشستر سيتي على مضيفه بيرنلي بهدفين دون رد
2021-02-03
وفاة لاعب المنتخب الوطني الإيراني السابق علي أنصاريان بعد إصابته بكورونا
2021-02-03
هازارد مهاجم ريال مدريد يتعرض لإصابة عضلية جديدة
2021-02-03
اختيار رونالدو أفضل لاعب أوروبي في العقد الأخير
2021-02-03
فوز العربي على النبك في دوري كرة القدم لأندية الدرجة الأولى
2021-02-03
مركز الجودو التدريبي لنادي شرطة اللاذقية محطة مهمة لاستقطاب المواهب
2021-02-03
اقتصاد
طرح المبنى الاستثماري في المنطقة الحرة المرفئية ومحيطها في اللاذقية للاستثمار
2021-02-03
بمشاركة 45 سيدة وشابة… انطلاق معرض وبازار إبداع في حمص
2021-02-03
الملتقى الاقتصادي السوري الإيراني يبحث آليات تعزيز التعاون بين البلدين
2021-02-03
وزير الأشغال والإسكان: قانون إحداث مراكز للتدريب المهني في قطاع التشييد والبناء يدعم عمل الوزارة
2021-02-03
10.5 مليارات ليرة اعتمادات السورية للشبكات للعام الحالي
2021-02-03
تركيب 65 ألف عداد كهرباء الكتروني جديد في مختلف المحافظات
2021-02-03
نحو 30 % زيادة كمية بذار القمح والشعير المباعة للمزارعين في السويداء
2021-02-03
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وحدات الجيش على أتم الاستعداد للقضاء على أي مجموعة إرهابية تحاول الاعتداء على الطريق الدولي دير الزور-تدمر
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لافروف: ضرورة القضاء على الإرهاب في سورية بشكل كامل
الملتقى الاقتصادي السوري الإيراني يبحث آليات تعزيز التعاون بين البلدين
وزير الأشغال والإسكان: قانون إحداث مراكز للتدريب المهني في قطاع التشييد والبناء يدعم عمل الوزارة
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وزارة الصحة: تسجيل ٦٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع العدد الإجمالي إلى ١٤٢٠٢
2021-02-03
2021-02-03
hasan
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وزارة الصحة: شفاء ٨٢ حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٧٨٠٧
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