وزارة الصحة: تسجيل ٦٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع العدد الإجمالي إلى ١٤٢٠٢

بعد فوز منتخبنا الوطني بكرة السلة للرجال على منتخب إيران بطل آسيا.. ماهي توقعاتكم لمباراة المنتخب أمام نظيره السعودي ضمن التصفيات الآسيوية بتاريخ 18-2-2021؟

فوز منتخبنا الوطني

خسارة منتخبنا الوطني عرض النتائج