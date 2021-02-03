SCS-NET
الشريط الأخباري

مراسل سانا: عدوان إسرائيلي يستهدف المنطقة الجنوبية

انظر ايضاً

وزارة الصحة: وفاة ٤ حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٩٣٣

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved