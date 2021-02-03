الدكتور علي القيم: 1000 موقع أثري سوري تعرض للتخريب والتدمير والسرقة خلال الحرب

دمشق-سانا

تشير الدراسات الحديثة الى أن أكثر من 1000 موقع أثري سوري تعرض للتخريب والتدمير والتنقيبات الأثرية والحفريات المشبوهة غير الشرعية خلال الحرب الإرهابية على سورية.

هذه المعلومات وغيرها كانت جزءاً من المحاضرة التي ألقاها الباحث الدكتور علي القيم بالمركز الثقافي في أبو رمانة والتي استعرض فيها واقع الآثار السورية والأضرار الجسيمة التي تعرضت لها منذ عام 2011 وما طالها من نهب وتدمير على أيدي التنطيمات الإرهابية المسلحة حيث كانت تعتمد على سرقة الآثار السورية لبيعها كمورد أساسي لتمويل أعمالها الإجرامية.

ودعا القيم بوصفه باحثاً أثرياً سورياً يعمل في هذا القطاع منذ أكثر من نصف قرن الجمعيات والمنظمات العالمية المهتمة بالآثار لحماية التراث الأثري السوري واستعادة ما تم تخريبه ولاسيما أن الكثير من المواقع الأثرية السورية مسجلة لدى لجنة التراث العالمي في اليونيسكو والتي كان أخرها قلعة سمعان.

وعرض في نهاية المحاضرة فيلماً وثائقياً سينمائياً عن مدن الكتل الكلسية للمخرج غسان شميط إنتاج المؤسسة العامة للسينما.