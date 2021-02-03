اختيار رونالدو أفضل لاعب أوروبي في العقد الأخير

برلين-سانا

وقع اختيار المركز الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم على نجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب أوروبي خلال العقد الأخير.

ووفق الموقع الرسمي للمركز استطاع رونالدو خلال العقد الأخير 2011-2020 أن يحقق لقب الدوري الإسباني مرتين ولقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات ومرتين لقب كأس السوبر الأوروبي وثلاث مرات كأس العالم للأندية كما توج مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي مرتين ومع منتخب البرتغال فاز بكأس أمم أوروبا عام 2016 ودوري الأمم الأوروبية في عام 2019.

واحتل لاعب ريال مدريد سيرغيو راموس المركز الثاني في القائمة فيما أتى حارس نادي بايرن ميونيخ مانويل نوير في المركز الثالث.