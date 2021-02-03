دمشق-سانا

ألقت إدارة الأمن الجنائي في وزارة الداخلية القبض على ثلاثة أشخاص يتعاملون بغير الليرة السورية وضبطت بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه بناء على المعلومات الواردة إلى إدارة الأمن الجنائي حول قيام عدد من الأشخاص بالتعامل بغير الليرة السورية ومن خلال المراقبة والتحري ألقت إدارة الأمن الجنائي القبض على ثلاثة أشخاص أثناء قيامهم بتصريف مبالغ أجنبية وصادرت منهم مبالغ مالية تقدر قيمتها بأكثر من ثلاثين مليون ليرة.

وأشارت الوزارة إلى أن إدارة الأمن الجنائي ضبطت بحوزة الأشخاص المقبوض عليهم وثائق وأجهزة يستخدمونها لهذه الغاية وبالتحقيق معهم اعترفوا بتعاملهم بغير الليرة السورية ومزاولة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية.

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم وتسليم المبالغ المالية المصادرة إلى مصرف سورية المركزي أصولاً على أن يتم تقديمهم إلى القضاء المختص.