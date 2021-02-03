زراعة ألفي شجرة في قرى الأسد بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

نفذ المجلس البلدي في منطقة قرى الأسد بمشاركة الأهالي اليوم حملة تشجير زرع خلالها أكثر من 2000 شجرة تنوعت بين الصنوبر والسرو والنخيل والتمر حنة والزيزفون والأزدرخت.

رئيس المجلس المهندس مازن عون أوضح في تصريح لمندوبة سانا أن الحملة مستمرة وستنفذ على مراحل للوصول إلى كامل الخطة والبالغة 3000 شجرة مشيراً إلى أن المساحة التي شجرت اليوم تبلغ عشرة دونمات توزعت بين حديقة قرى الأسد وطريق أوتوستراد بيروت القديم.

وكشف عون أن خطة العام القادم تشمل تشجير جميع المساحات غير المشجرة في القرى علماً أنه العام الماضي سجلت زراعة 3500 شجرة شملت الحي الأول والثاني منها 1500 شجرة زيتون.

مدير زراعة ريف دمشق المهندس عرفان زيادة لفت في تصريح مماثل إلى أن المديرية حريصة على تأمين جميع الغراس اللازمة لتنفيذ خطة تشجير المحافظة بهدف توسيع المساحات الخضراء في جميع الوحدات الإدارية والحفاظ على الغطاء النباتي.

سفيرة اسماعيل