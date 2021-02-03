العدوان السعودي يرتكب 209خروقات جديدة لوقف إطلاق النار في الحديدة

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 209 خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر في غرفة ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بالمحافظة أن الخروقات المسجلة شملت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والمنظر والتحيتا والفازة و22 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 212 صاروخاً وقذيفة و152 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأضاف المصدر أن من بين الخروقات غارتين لطيران تجسسي على شارع الخمسين وتحليق طائرة حربية في أجواء الجبلية وتحليق 29 طائرة تجسسية في أجواء الجبلية والدريهمي ومدينة الحديدة وكيلو16 والتحيتا وحيس والفازة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.