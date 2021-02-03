طرح المبنى الاستثماري في المنطقة الحرة المرفئية ومحيطها في اللاذقية للاستثمار

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة العامة للمناطق الحرة عن طرح المبنى الاستثماري في المنطقة الحرة المرفئية ومحيطها في محافظة اللاذقية للاستثمار وفق دفتر شروط خاص باستثمار موقعه.

وأشارت المؤسسة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن التأمينات الأولية للموقع المطروح للاستثمار عن طريق وزارة السياحة تبلغ 25 مليون ليرة تم تحديد طريقة دفعها بموجب كفالة مصرفية أو شيك مصدق على أن يكون الشيك او الكفالة معتمدين من أحد المصارف العاملة في سورية لمصلحة وزارة السياحة “باعتبارها الجهة التي تولت طرح هذا الموقع للاستثمار”.

وحددت المؤسسة الموعد النهائي لتقديم العرض إلى وزارة السياحة حتى الثامن عشر من شهر آذار القادم ويمكن الحصول على دفتر الشروط الخاص باستثمار الموقع المذكور من مديرية المشاريع السياحية مقابل مبلغ 25 ألف ليرة.