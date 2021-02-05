العدل الدولية تعلن عزمها البت بطلب إيران إلغاء العقوبات الأميركية عليها

لاهاي-سانا

أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم عزمها البت بطلب إيران إلغاء العقوبات الأميركية التي أعادت فرضها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على طهران محبطة بذلك محاولات الولايات المتحدة إبطال القضية.

ونقلت فرانس برس عن رئيس المحكمة عبد القوي أحمد يوسف قوله اليوم إن أعلى محاكم الأمم المتحدة “لديها الاختصاص القضائي للنظر في الطلب المقدم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية” بشأن إلغاء العقوبات الأميركية ضدها.

وكانت الإدارة الأميركية السابقة فرضت سلسلة من الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية على إيران عقب إعلان ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي بينما شددت طهران على وجوب أن ترفع واشنطن كل العقوبات قبل أن تتراجع عن أي خطوة اتخذتها رداً على حملة “الضغوط القصوى” التي شنتها إدارة ترامب.