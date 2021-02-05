بمشاركة 45 سيدة وشابة… انطلاق معرض وبازار إبداع في حمص-فيديو

حمص-سانا

بمشاركة 45 سيدة وشابة انطلق اليوم معرض وبازار إبداع في فندق سفير حمص يتضمن أشغالا يدوية من الكروشيه وصناعة الصابون والصنارة والمأكولات المنزلية ونباتات الزينة وقسما خاصا لأعمال المراة الريفية في مديرية زراعة حمص ويستمر أربعة أيام.

غزل الطرشة المساهمة بتنظيم المعرض أشارت في تصريح لـ سانا إلى أنه يهدف إلى دعم المنتجات اليدوية للسيدات العاملات في منازلهن وإتاحة الفرصة لهن لعرض منتجاتهن.

ومن جمعية رعاية المكفوفين وضعاف البصر بينت عبير عبد الصمد أن مشاركة الجمعية كانت من خلال اعمال يدوية مصممة من قبل المكفوفين بهدف التعريف بها واستثمارها بما يعود بالنفع على المكفوفين حيث أن ريعها يعود بالكامل لهم.

المهندسة المعمارية هلا خرمه شاركت بدورها بالعديد من المعروضات من إنتاج مشروعها الذي افتتحته مؤخرا بحي الدبلان وهو عبارة عن مجموعة من الحلويات المنوعة مبينة أن المعرض فرصة للتعريف بمشروعها وأعمالها واكدت الشابة هبة شمسي باشا أن المعرض مميز ويسهم في تسويق الإنتاج ويعرف بالمنتجات المشغولة.

الفنانة التشكيلية رنا أحمد غميض أشارت إلى مشاركتها بالأعمال اليدوية إضافة إلى بعض الديكورات التراثية الشرقية الجميلة والزخارف النباتية والقطع المميزة مؤكدة أن العمل ضمن المعرض متقن وجميل.

وذكرت الشابة سارة السباعي أنها ضمن جناحها تجمع من خلال معروضاتها بين القطع الشرقية الحديثة والقطع الشرقية القديمة بهدف إحياء التراث كصناديق الصدف المطعمة حيث تعمل على تجديدها إضافة إلى أعمال من السيراميك اليدوي.

زينه حوا مشاركة بجناح أعمال يدوية ونحاسيات إضافة إلى هدايا للمناسبات العديدة أكدت أن الأسعار ترضي مختلف الأذواق وبينت سهير رسلان مسؤولة سوق منتجات المراة الريفية في مديرية الزراعة أن مشاركتهن كانت بمختلف المنتجات اليدوية من مأكولات وغيرها من صنع المراة الريفية وأن الإقبال كبير على المنتجات.

وشاركت الشابة سوسن عباس بنباتات طبيعية للزينة إضافة إلى أشغال يدوية وعهد عبارة شاركت ضمن أعمال الميلان والشك اليدوي أما الحرفية هناء جحجاح فشاركت بأعمال تراثية مميزة بأسعار مناسبة.

زوار المعرض أعربوا عن ارتياحهم لتنوع المنتجات ودقة الصناعة والأسعار المناسبة.