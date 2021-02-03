وحدات الجيش على أتم الاستعداد للقضاء على أي مجموعة إرهابية تحاول الاعتداء على الطريق الدولي دير الزور-تدمر

دير الزور-سانا

بعد تعرض الطريق الدولي دير الزور-تدمر خلال الفترة السابقة لاعتداءات إرهابية طالت حافلات النقل العام تعمل وحدات الجيش العربي السوري على القضاء على خلايا إرهابيي تنظيم “داعش” وتأمين هذا الطريق الاستراتيجي الذي يصل دمشق بالبادية وصولاً إلى الشمال السوري.

وذكر أحد القادة الميدانيين لمراسل سانا أن وحدات الجيش العربي السوري تعمل على خطين متوازيين حيث يتم العمل على ملاحقة فلول إرهابيي “داعش” في البادية السورية والقضاء عليهم بالتوازي مع تأمين وحماية الطريق الدولي دير الزور- تدمر- حمص- دمشق عبر إقامة نقاط استناد جديدة وتعزيز النقاط العسكرية وتسيير دوريات على مدار الساعة والتواصل الجماعي بين النقاط المنتشرة على طول المحور.

ولفت إلى أن الطريق الدولي دير الزور-تدمر بات آمناً تماماً وحركة السيارات وحافلات النقل وشاحنات البضائع تسير بكل سلاسة وأمان وهو بحماية رجال الجيش العربي السوري وهم على أتم الاستعداد للقضاء على أي مجموعة إرهابية تحاول الاعتداء على الطريق.

وأكد عدد من المسافرين وسائقي الشاحنات أن الطريق بات آمناً وأن وجود النقاط التابعة للجيش العربي السوري مصدر أمن وطمأنينة منوهين ببطولات رجال الجيش العربي السوري الساهرين على حماية كامل التراب الوطني.

وكانت مجموعة من فلول الإرهابيين المنتشرين في بادية دير الزور اعتدت مرات عدة على حافلات وسيارات للمدنيين والعسكريين خلال الشهر الماضي كان آخرها تعرض حافلة تقل عسكريين على طريق دير الزور-تدمر في منطقة المالحة-الشولا لإطلاق نار من جنوب الطريق من مجموعة إرهابية قادمة من منطقة التنف ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من العسكريين.

وتزامنت هذه الاعتداءات مع تقارير إعلامية متطابقة أشارت إلى قيام قوات الاحتلال الأمريكي بنقل مئات إرهابيي تنظيم “داعش” من العراق إلى منطقة التنف السورية للقيام بعمليات هجومية ضد عناصر الجيش العربي السوري والمواطنين المدنيين في البادية السورية.