كتابي كتابك.. مبادرة للتشجيع على القراءة والمطالعة بين الطلاب

درعا-سانا

تهدف مبادرة “كتابي كتابك” التي بدأت في مدارس درعا اليوم إلى تشجيع الطلاب على القراءة والمطالعة وإغناء المكتبات المدرسية وتزويدها بالكتب والمراجع.

وحول المسابقة التي أطلقتها رابطة المدينة لفرع درعا لاتحاد شبيبة الثورة بالتعاون مع مديريتي الثقافة والتربية في المحافظة أوضحت ابتسام بجبوج عضو قيادة فرع الشبيبة رئيسة مكتب الإعلام والمعلوماتية في تصريح لـ سانا أن المبادرة انطلقت من مدرسة الشهيد أحمد الرفاعي وسيتم تعميمها على كل مدارس درعا بهدف تعزيز حضور الكتاب في حياة الطلاب وإبعادهم عن الإنترنت الذي يستحوذ على معظم أوقاتهم.

رئيسة دائرة المراكز الثقافية في مديرية الثقافة ميامين حرفوش بينت أن الغاية من المبادرة تعريف الطلاب بما تقدمه مكتبة المركز الثقافي في المديرية من خدمات لنشر المعرفة في حين اعتبرت مديرة المدرسة ديما عياش أن هذه المبادرة مسعى مهم لإعادة الرونق للكتاب كما كان قبل دخول

أمينة المكتبة في المدرسة نهاية كحول أوضحت أنها تقوم بترتيب الكتب وإعارتها للطالبات وإغناء مكتبة المدرسة بالكتب من مكتبة المركز الثقافي أو عن طريق أهالي الطالبات بغرض تعويض ما فقد منها جراء الحرب.

إحدى المشاركات في المبادرة الطالبة شيماء الرفاعي ذكرت أنها تحب القراءة ومطالعة الكتب ولا سيما كتب الشعر والمعلقات السبع التي تعبر رغم صعوبة ألفاظها عما يجول داخل المرء من مشاعر وأحاسيس في حين أوضحت الطالبة إيمان مرعي التي تميل لقراءة الكتب الخيالية أن القراءة ضرورية لتنمية معارف الإنسان وتطور مداركه.

الطالبة دانيا مسالمة رأت أن القراءة والمطالعة بدأت تتراجع بين فئة الشباب وأن هذه المبادرة خطوة نحو إعادة تفعيلها من خلال تلبية دعوة مديرية الثقافة لزيارة مكتبتها ومطالعة كتبها مبينة أنها تفضل الكتب التي تتحدث عن التنمية البشرية ولغة الجسد.

قاسم المقداد