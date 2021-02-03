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الرئيس الإيطالي يكلف دراجي تشكيل حكومة جديدة في البلاد

2021-02-03

روما-سانا

كلف الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا اليوم ماريو دراجي تشكيل حكومة جديدة في البلاد في مهمة قبلها رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق شرط تحقيق أغلبية برلمانية.

ونقلت فرانس برس عن الأمين العام للرئاسة قوله: “ماتاريلا استقبل دراجي وفوضه تشكيل الحكومة والذي وافق على المهمة بتحفظ” وهي الصيغة المكرسة في إيطاليا لمرحلة البحث عن أغلبية برلمانية.

وكان ماتاريلا أعلن أمس فشل المحاولات بالعثور على مجموعة جديدة من الأحزاب لإحياء التحالف الفاشل بقيادة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي الذي استقال على خلفية ذلك.

وبدأت الأزمة السياسية في ايطاليا مع سحب ماتيو رينزي رئيس الوزراء السابق حزبه الصغير ايطاليا فيفا من الائتلاف الحاكم بعدما انتقد لأسابيع طريقة التعامل مع الأزمة الصحية وخطط الانفاق الاقتصادي.

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