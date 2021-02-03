إصابة عدة أشخاص بانفجار عبوتين ناسفتين في مدينة رأس العين بريف الحسكة

الحسكة-سانا

أصيب عدد من الأشخاص بجروح اثر انفجار عبوتين ناسفتين في مدينة رأس العين التي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مرتبطة بنظام أردوغان بريف الحسكة.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا في الحسكة أن عبوتين ناسفتين انفجرتا ظهر اليوم في محيط مبنى البريد والجامع الكبير في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي.

وتشهد المناطق التي تنتشر فيها المجموعات الإرهابية المدعومة من النظام التركي بريف الحسكة ولا سيما مدينة رأس العين تفجيرات واقتتالا بين هذه المجموعات على خلفية اقتسام النفوذ في المناطق المحتلة والمسروقات الأمر الذي تسبب باستشهاد واصابة العشرات وتهجير المدنيين من قراهم وبلداتهم وأراضيهم الزراعية.