حرائق الغابات تأتي على 71 منزلا في بيرث باستراليا

كانبيرا – سانا

أدت الحرائق التي اندلعت في غابات قرب مدينة بيرث عاصمة ولاية استراليا الغربية إلى تدمير 71 منزلا فيما طلبت السلطات من السكان عدم الالتزام بإجراءات الإغلاق المفروضة في المدينة لمواجهة فيروس كورونا ومغادرة المناطق المهددة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس وزراء غرب استراليا مارك ماكغوان قوله.. طالت النيران حوالي عشرة آلاف هكتار من الاراضي الزراعية في مرتفعات بيرث وتتجه نحو مناطق مأهولة بعدد أكبر من السكان مشيرا إلى إصابة ستة إطفائيين جراء هذه الحرائق.

وطالب ماكغوان السكان بمغادرة منازلهم مضيفا أن أوامر الإخلاء تطغى على كل متطلبات الحجر المفروض لمواجهة كورونا لافتا إلى أن أكثر من 200 إطفائي يكافحون النيران بدعم من طائرات رش المياه.

وكانت حرائق اندلعت بين عامي 2019 و2020 أتت على أكثر من 5ر3 ملايين هكتار من الأراضي غرب استراليا وألحقت أضرارا مادية جسيمة.