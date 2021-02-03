مدرب تشرين: نتائجنا جيدة في بطولة الجمهورية لأندية الكاراتيه

اللاذقية-سانا

أحرز نادي تشرين المركز الثاني في الترتيب العام ببطولة الجمهورية للأندية والبيوتات الرياضية بالكاراتيه التي أقيمت مؤخراً بدمشق للفئات العمرية تحت 14 و16 و18 سنة.

وحقق تشرين في منافسات القتال الجماعي الميدالية الفضية بمشاركة اللاعبين مجد سلكان وغدير دالي وكرم محمد وجميل تموز وعمار بوشيه وزين فياض.

وفي بطولة الفردي أحرزت اللاعبة بتول بغداد الميدالية الذهبية فيما نال الميدالية البرونزية كل من مجد وراكان الطريف وحنين عنيزة.

وأشار المدرب ياسر بغداد في تصريح لمراسل سانا الرياضي باللاذقية إلى أن النادي حقق نتائج جيدة عكست المستوى الفني والتطور الذي وصلت إليه اللعبة في النادي متوقعاً للاعبي النادي المنافسة بقوة على المراكز الأولى في البطولات القادمة.

نبيل علي