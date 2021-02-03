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فوز شرطة حماة على قمحانة في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم

2021-02-03

حماة-سانا

فاز شرطة حماة على قمحانة بستة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما على أرض الملعب الصناعي بحماة في الجولة الثانية من اياب دوري الدرجة الاولى بكرة القدم لفئة الرجال ضمن المجموعة الثالثة.

وبهذه النتيجة انفرد شرطة حماة بصدارة المجموعة التي تضم أيضا فريق قمحانة عن محافظة حماة برصيد ثماني نقاط من أربع مباريات علما أن الشرطة أنهى مباراة الذهاب أيضا لمصلحته.

وتختتم مباريات المجموعة الثالثة الأسبوع المقبل بمباراة واحدة تجمع فريقي مورك وقمحانة علما أن المجموعة الثالثة تضم ايضا أندية الجزيرة وعامودا والجهاد حيث سيتأهل الأول والثاني في ختام الإياب إلى الدور الثاني.

سالم الحسين

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