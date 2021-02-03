نتائج لافتة لمنتخب ناشئي حماة في بطولة الجمهورية للمصارعة

حماة-سانا

حقق منتخب ناشئي حماة بالمصارعة نتائج لافتة في بطولة الجمهورية والتي جرت مؤخراً في محافظة حلب بمشاركة جميع المحافظات إضافة إلى هيئتي الجيش والشرطة.

واحتل منتخب حماة المركز الرابع في البطولة برصيد 100 نقطة حيث نال لاعبوه خمس ميداليات فضيتان وثلاث برونزيات.

وفي الأوزان أحرز اللاعب محمد الأسعد برونزية وزن 45 كغ واللاعب محمد الخالد فضية وزن 48 كغ وبراء خلوف برونزية وزن60 كغ وعمر سبسبي برونزية وزن 80 كغ فيما نال عبد الجبار الأسعد فضية وزن 92 كغ.

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بحماة عبد الرزاق زيتون لمراسل سانا الرياضي أن نتائج المنتخب كانت متميزة مقارنة بالظروف التي عانت منها لعبة المصارعة في المحافظة خلال السنوات الأخيرة لافتاً إلى أن هذه النتائج ستكون الانطلاقة الحقيقية لتطور اللعبة في السنوات المقبلة وبكافة الفئات العمرية حيث سنوليها الاهتمام اللازم بما يضمن نجاحها.

سالم الحسين