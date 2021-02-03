الاحتلال يجدد استهداف الصيادين والمزارعين الفلسطينيين في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم استهداف المزارعين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة المحاصر والصيادين في البحر شماله.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص باتجاه المزارعين الفلسطينيين شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع فيما استهدفت بحرية الاحتلال بنيران أسلحتها الرشاشة مراكب الصيادين الفلسطينيين في البحر قبالة السودانية في شماله.

وتعتدي قوات الاحتلال يومياً على أراضي الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر لحرمانهم من زراعتها كما تتعمد استهداف الصيادين في البحر وملاحقتهم والاستيلاء على مراكبهم لمنعهم من مزاولة مهنة الصيد التي تعد مصدر رزقهم الوحيد في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه على القطاع.