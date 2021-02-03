كاتب تشيكي: الاحتلالان الأمريكي والتركي يرتكبان ممارسات إجرامية بحق الشعب السوري

براغ-سانا

أكد الكاتب التشيكي فاتسلاف أوملاوف أن الاحتلالين الأمريكي والتركي يرتكبان ممارسات إجرامية بحق الشعب السوري في ظل صمت دولي.

وقال أوملاوف في مقال نشره في موقع “ايه ريبوبليكا” الالكتروني إن الاحتلال الأمريكي الذي يوجد على الأراضي السورية بشكل غير شرعي يقوم بسرقة النفط السوري ويدعم ميليشيا “قسد” الانفصالية فيما يرتكب النظام التركي ممارسات عدوانية وإجرامية مشابهة مع إرهابييه ومرتزقته في سورية كما يستغل فائض الإرهابيين لديه بإرسالهم إلى دول أخرى لتحقيق مصالحه فيها كما يفعل في ليبيا التي خربها التدخل الغربي.

وانتقد اوملاوف استمرار الغرب بتقديم الدعم المالي للنظام التركي على الرغم من كل هذه الممارسات التي يقوم بها في المنطقة.