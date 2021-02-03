زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب تشيلي

عواصم-سانا

ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر منطقة جنوب شرق جزيرة إيستر في تشيلي.

ووفق مركز التحذير من تسونامي الأمريكي ضرب الزلزال على عمق 10 كيلومترات وكان مركزه على بعد 1483 كيلومتراً جنوب شرق هانجا روا بجزيرة إيستر موضحا انه لم يصدر تحذير من تسونامي.

إلى ذلك ضربت هزتان أرضيتان متتاليتان في ساعة مبكرة من صباح اليوم مقاطعة جزر لويالتي بكاليدونيا الجديدة جنوب غرب المحيط الهادئ.

ووفق هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية ضربت الهزة الأولى التي وقعت بقوة 5.7 درجات على عمق 10 كيلومترات الجنوب الشرقي للجزيرة فيما ضربت هزة أخرى بقوة 5.6 درجات نفس الجزء من الجزيرة بعدها بما يقارب الساعة.

وأوضحت الهيئة أنه لم ترد تقارير فورية بوقوع إصابات أو أضرار جراء الهزتين.