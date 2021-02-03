3 شباط 2015- الإعلان عن إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقاً على يد تنظيم (داعش) الإرهابي في الرقة

دمشق-سانا
1488 – المستكشف البرتغالي بارثولوميو دياز يهبط في خليج موسل بجنوب أفريقيا بعد الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح ليكون أول أوروبي يصل إلى أقصى الكرة الأرضية جنوباً.
1783 – إسبانيا تعترف بالولايات المتحدة الأمريكية.
1867 – الأمير موتسوهيتو يتولى حكم اليابان ويتخذ اسم الإمبراطور ميجي.
1903 – البريطانيون يستولون على مدينة كانو حاضرة شمال نيجيريا.
1917 – الولايات المتحدة تقطع علاقاتها مع ألمانيا غداة إعلان الأخيرة عن سياسة (حرب الغواصات) غير المحدودة وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.
1930 – تأسيس الحزب الشيوعي الفيتنامي.
1931 – وقوع زلزال نابيير في نيوزيلندا والذي أدى إلى مقتل 258 شخصا وهو أسوأ كارثة طبيعية تضرب هذا البلد.
1945 – بداية معركة مانيلا لاسترجاع العاصمة الفلبينية وذلك بين اليابان والولايات المتحدة بتحالف مع الفلبينيين.
1962 – الرئيس الأمريكي جون كينيدي يقرر حظر جميع أنواع المبادلة التجارية مع كوبا.
1969 – ياسر عرفات يتولى رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية.
2015 – الإعلان عن إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقاً على يد تنظيم “داعش” الإرهابي في الرقة.
من مواليد هذا اليوم..
1830 – روبرت سيسل رئيس وزراء المملكة المتحدة.
1948 – كارلوس فيليب اكسيمنس بيلو رجل دين من تيمور الشرقية حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1996.
من وفيات هذا اليوم..
1924 – وودرو ويلسون رئيس الولايات المتحدة الثامن والعشرون حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1919.
2005 – زوراب جفانيا رئيس وزراء جورجيا.
أعياد ومناسبات..
مهرجان سيتسوبون قبل الربيع في اليابان.
يوم الأبطال في موزمبيق.