3 شباط 2015- الإعلان عن إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقاً على يد تنظيم (داعش) الإرهابي في الرقة

دمشق-سانا

1488 – المستكشف البرتغالي بارثولوميو دياز يهبط في خليج موسل بجنوب أفريقيا بعد الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح ليكون أول أوروبي يصل إلى أقصى الكرة الأرضية جنوباً.

1783 – إسبانيا تعترف بالولايات المتحدة الأمريكية.

1867 – الأمير موتسوهيتو يتولى حكم اليابان ويتخذ اسم الإمبراطور ميجي.

1903 – البريطانيون يستولون على مدينة كانو حاضرة شمال نيجيريا.

1917 – الولايات المتحدة تقطع علاقاتها مع ألمانيا غداة إعلان الأخيرة عن سياسة (حرب الغواصات) غير المحدودة وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.

1930 – تأسيس الحزب الشيوعي الفيتنامي.

1931 – وقوع زلزال نابيير في نيوزيلندا والذي أدى إلى مقتل 258 شخصا وهو أسوأ كارثة طبيعية تضرب هذا البلد.

1945 – بداية معركة مانيلا لاسترجاع العاصمة الفلبينية وذلك بين اليابان والولايات المتحدة بتحالف مع الفلبينيين.

1962 – الرئيس الأمريكي جون كينيدي يقرر حظر جميع أنواع المبادلة التجارية مع كوبا.

1969 – ياسر عرفات يتولى رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية.

2015 – الإعلان عن إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقاً على يد تنظيم “داعش” الإرهابي في الرقة.

من مواليد هذا اليوم..

1830 – روبرت سيسل رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1948 – كارلوس فيليب اكسيمنس بيلو رجل دين من تيمور الشرقية حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1996.

من وفيات هذا اليوم..

1924 – وودرو ويلسون رئيس الولايات المتحدة الثامن والعشرون حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1919.

2005 – زوراب جفانيا رئيس وزراء جورجيا.

أعياد ومناسبات..

مهرجان سيتسوبون قبل الربيع في اليابان.

يوم الأبطال في موزمبيق.