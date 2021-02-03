حصيلة الوفيات بسبب كورونا في أمريكا اللاتينية تتجاوز 600 ألف

مونتيفيديو-سانا

حصدت جائحة كوفيد 19 في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي أرواح أكثر من 600 ألف شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم في كانون الأول عام 2019 بحسب تعداد لوكالة فرانس برس نشرته اليوم.

ووفق التعداد فإن عدد الوفيات المسجلة رسمياً في دول المنطقة الـ34 ما مجموعه 601256 وفاة من أصل 19057391 إصابة مسجلة لتكون بذلك ثاني منطقة أكثر تضرراً من الجائحة في العالم خلف أوروبا.

وأحصت البرازيل والمكسيك لوحدهما أكثر من نصف الوفيات المسجلة في المنطقة بأسرها إذ بلغ عدد ضحايا الفيروس في البرازيل 226309 شخصاً وفي المكسيك 159100 شخص.