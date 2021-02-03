مانشستر يونايتد يسحق ساوثامبتون بتسعة أهداف

مانشستر-إنكلترا-سانا

عاد مانشستر يونايتد إلى طريق الانتصارات بطريقة رائعة بعد فوزه 9-صفر على ساوثامبتون الذي أنهى المباراة بتسعة لاعبين ليتساوى في النقاط مع مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم.

ويملك كل من يونايتد وسيتي 44 نقطة رغم أن يونايتد خاض مباراتين إضافيتين بينما يحل سيتي ضيفاً على بيرنلي غداً.

ولعب ساوثامبتون المبتلي بالإصابات بعشرة لاعبين بعد 79 ثانية فقط عندما طرد ألكسندر يانكفيتس بسبب مخالفة عنيفة ضد سكوت ماكتوميناي تركت آثاراً على فخذ لاعب وسط يونايتد.

كما تعرض يان بدناريك للطرد بعد مخالفة ضد مارسيال أسفرت أيضاً عن ركلة جزاء لكنه حصل على البطاقة الحمراء بعد مراجعة أخرى من حكم الفيديو المساعد.