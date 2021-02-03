إشبيلية يبلغ قبل نهائي كأس الملك بفوزه على ألميريا

إشبيلية-سانا

بلغ إشبيلية قبل نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بفوزه على ألميريا 1-صفر المنتمي للدرجة الثانية اليوم بفضل هدف بضربة رأس في الشوط الثاني عن طريق لوكاس أوكامبوس.

وحقق إشبيلية بذلك فوزه السادس على التوالي في جميع المسابقات وحجز مكاناً في قرعة الدور قبل النهائي التي تسحب يوم الجمعة المقبل.

وحول المهاجم الأرجنتيني أوكامبوس كرة عرضية من سوسو إلى الزاوية البعيدة ليفتتح التسجيل في الدقيقة الـ67 ويهز الشباك للمباراة الثانية على التوالي بعد أن سجل ركلة جزاء خلال الانتصار 2-صفر على إيبار في دوري الدرجة الأولى الإسباني السبت الماضي.