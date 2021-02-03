المغرب يسجل 835 إصابة جديدة بكورونا

الرباط-سانا

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم تسجيل 835 إصابة جديدة بفيروس كورونا بزيادة قدرها 281 إصابة عن احصائية ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 472273 حالة.

وذكرت وزارة الصحة المغربية أنه تم تسجيل 22 حالة وفاة ليرتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 8309 وفيات.

وأفادت الوزارة بأن عدد الذين جرى تطعيمهم ضد كوفيد 19 في المغرب بلغ حتى مساء اليوم 257291.

وينوي المغرب تطعيم 80 بالمئة من سكانه على مراحل بعد إعطاء الأولوية لمن يعملون في الصفوف الأمامية من رجال الأمن والجيش والعاملين في المجال الطبي والتعليمي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في عملية من المتوقع أن تستغرق عملية التطعيم أكثر من ثلاثة أشهر.