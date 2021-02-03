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إخماد ثلاثة حرائق ضمن منازل بمناطق عدة في دمشق أضرارها مادية

2021-02-03

دمشق-سانا

أخمد عناصر من فوج إطفاء دمشق مساء اليوم ثلاثة حرائق في ساحة الشهبندر ودمر والبرامكة في دمشق خلفت أضراراً مادية دون إصابات.

وذكر مصدر في إطفاء دمشق لسانا أنه تم إخماد حريق ضمن منزل طابق رابع من بناء سكني بمحيط ساحة الشهبندر اقتصرت أضراره على أثاث المنزل دون إصابات مشيراً إلى إخماد حريق آخر اندلع بمدخل بناء سكني بالجزيرة العاشرة بمشروع دمر حيث تمكن عناصر الإطفاء من احتوائه بالوقت المناسب قبل توسعه باتجاه الشقق السكنية.

وأضاف المصدر أن حريقاً ثالثاً تم إخماده ضمن منزل بمنطقة البرامكة خلف أضراراً بجزء من المنزل دون إصابات.

ورجح المصدر أن الحرائق الثلاثة ناجمة عن ماس كهربائي.

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