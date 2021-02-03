تكتل لبنان القوي يحذر من تدخلات خارجية لتحويل البلاد لساحة للابتزاز الإرهابي

بيروت-سانا

حذر تكتل لبنان القوي البرلماني من خطورة الأحداث التي شهدتها مدينة طرابلس اللبنانية مؤخراً.

وقال التكتل البرلماني اللبناني الذي يمثل التيار الوطني الحر إثر اجتماعه اليوم برئاسة النائب جبران باسيل إن الأحداث في طرابلس تحمل مؤشرات خطيرة عن وجود جهات تعمل للفلتان الأمني مستغلة الأزمة المعيشية الضاغطة منبهاً إلى عواقب أي اختراق خارجي يعيد لبنان ساحة للابتزاز الإرهابي معتبراً أن التوقيفات الأخيرة أظهرت هذا الأمر.

وكان أكثر من مئة شخص أصيبوا بجروح جراء مواجهات بين محتجين وقوى الأمن في طرابلس في وقت سابق الشهر الجاري فيما أعلن الجيش اللبناني إعادة الهدوء إلى المدينة وتوقيفه خمسة أشخاص على خلفية الأحداث.