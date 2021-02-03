استشهاد مدني وإصابة 4 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في مدينة الباب بريف حلب

حلب-سانا

استشهد مدني وأصيب 4 آخرون نتيجة انفجار عبوة ناسفة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي والتي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال التركي.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم في منطقة الصناعة في مدينة الباب ما أسفر عن استشهاد مدني وإصابة 4 آخرين ووقوع أضرار مادية في الممتلكات في محيط الانفجار.

وتنتشر في المناطق التي توجد فيها مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات تجري بين تلك المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ والسيطرة على المدينة والتحكم بمصير المدنيين فيها.