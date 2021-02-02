صحفي نمساوي: اجراءات الغرب الاقتصادية القسرية ضد سورية تضر بمواطنيها وبإعادة الإعمار

فيينا-سانا

ندد الصحفي النمساوي جورج غاساور بمواصلة الدول الغربية فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب على سورية رغم تفشي وباء كورونا في العالم والحاجة للتعاون العالمي في مواجهته.

ولفت الصحفي النمساوي الذي زار سورية مؤخراً في تقرير نشره على موقع صحيفة دي بريسه النمساوية اليوم إلى التأثيرات السلبية لهذه الإجراءات على البلاد التي تتصدى للإرهاب ومنها سورية.

وانتقدت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في دمشق أكجيمال ماغتيموفا في تصريح نشره الصحفي في تقريره امتناع العديد من الشركات الغربية عن تصدير المواد الطبية الى سورية بسبب امتناع السلطات الأوروبية والأمريكية منحها الترخيص المطلوب لتصدير هذه المواد.

وشدد الصحفي النمساوي على أن إجراءات الغرب الاقتصادية القسرية الجائرة أحادية الجانب وبينها ما يسمى بقانون قيصر الذي فرضته إدارة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب في تموز 2020 لم تضر فقط بالمواطن السوري بل أضرت أيضاً بعملية إعادة الإعمار.