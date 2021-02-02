برشلونة يتجاوز ريال مدريد ليصبح النادي الأعلى دخلاً في العالم لأول مرة

لندن-سانا

أصبح نادي برشلونة الإسباني الأعلى دخلاً في العالم بعد تفوقه على منافسه ريال مدريد في صدارة دوري كرة القدم المالي في ديلويت للمرة الأولى.

ونقلت سي.ان.ان عن شركة المحاسبة الرائدة بالمجال المالي ديلويت والتي مقرها الرئيس لندن أن النادي الإسباني وعلى الرغم من التعثر في بعض المباريات منذ إقالة إرنستو فالفيردي إلا أنه مثال واضح على تكيف النادي مع ظروف السوق المتغيرة.

ويتم تصنيف المراكز وترتيبها بناء على قدرة الأندية على تحقيق إيرادات من عوامل معينة مثل مبيعات يوم المباراة وحقوق البث والمصادر التجارية.

وحقق برشلونة إيرادات قياسية بلغت 935.9 مليون دولار الموسم الماضي ونتيجة لذلك تراجع ريال مدريد إلى المركز الثاني برصيد 842.9 مليون دولار بينما بقي مانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 792 مليون دولار.