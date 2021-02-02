موسكو: على السلطات الألمانية الرد بشأن ما تحتويه تحاليل نافالني

موسكو-سانا

استنكرت الخارجية الروسية التدخلات الغربية بشؤونها الداخلية وخاصة بشأن المعارض الروسي اليكسي نافالني منتقدة امتناع الجانب الألماني عن الرد على اسئلة موسكو المطروحة حياله.

وتعليقاً على التصريحات الألمانية بشأن الحكم الصادر بحق نافالني قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريح تلفزيوني نقلته وكالة سبوتنيك اليوم إننا “لم نتلق حتى الآن رداً برغم الأسئلة الكثيرة التي طرحناها وأرسلناها من خلال هيئات إنفاذ القانون” داعية السلطات الألمانية إلى الرد بعدد أقل من الكلمات والحروف بشأن ما تحتويه تحاليل نافالني فائقة السرية.

وكانت محكمة في العاصمة الروسية موسكو حكمت في وقت سابق اليوم على المعارض الروسي أليكسي نافالني بالسجن لثلاثة سنوات ونصف السنة مع النفاذ في قضية فساد سبق أن صدر ضده حكم فيها مع وقف التنفيذ على خلفيتها.