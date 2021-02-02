باباجان يدين اعتقال سلطات النظام التركي محتجي جامعة البوسفور

أنقرة- سانا

أدان وزير الاقتصاد السابق في النظام التركي وزعيم حزب الديمقراطية والتقدم المعارض علي باباجان اليوم استخدام العنف من قبل سلطات النظام التركي خلال الاحتجاجات التي شهدتها اسطنبول على تعيين رئيس النظام رجب طيب أردوغان مقرباً منه عميداً جديداً لإحدى أكبر الجامعات في البلاد.

ونقلت صحيفة الزمان التركية عن باباجان قوله في تصريح اليوم إن “السياسات الداخلية التي أوجدتها حكومة حزب العدالة والتنمية من خلال الاستقطاب والتضارب ألحقت أضراراً كبيرة في البلاد”.

وأكد أن رئيس النظام التركي يسعى إلى “افتعال المشاكل والأعمال العدائية بين فئات الشعب ما يدفع بالأمور إلى وجهة خطيرة للغاية” مشيراً إلى أن الطلاب “احتجوا بناء على حقهم الذي كفله الدستور لهم”.

وحسب التقاليد يختار الأكاديميون رئيس الجامعة الذي يسيطر على معظم الحياة الجامعية من أساتذة وبالتالي انحرف أردوغان عن هذه القاعدة بتعيينه القيادي في حزب العدالة والتنمية مليح بولو.

وكان باباجان أكد مطلع الشهر الماضي أن الشعب التركي بمختلف شرائحه مستاء من سياسات أردوغان وتصريحاته المستفزة كما طالب كمال كيليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أردوغان أيضاً بالاعتذار عن إهاناته المستمرة للشعب التركي بمختلف شرائحه.

وعين أردوغان بموجب مرسوم مليح بولو الحاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال رئيساً لجامعة البوسفور حيث يريد عبر رجاله السيطرة التامة على الحرم الجامعي الذي تختفي فيه حرية التعبير ويشيع الرعب داخله بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.