زيدان يتعافى من فيروس كورونا

مدريد-سانا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعافى المدير الفني للنادي الفرنسي زين الدين زيدان اليوم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد النادي في بيان نشره على حسابه الرسمي على موقع تويتر بأن زيدان تعافى من فيروس كورونا وحضر تدريبات الفريق اليوم استعداداً لمباراة فريقه أمام مضيفه هويسكا.

وغاب زيدان عن آخر مباراتين لريال مدريد في الدوري الإسباني وترك مهمة قيادة النادي الملكي لمساعده دافيد بيتوني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بالتساوي مع برشلونة صاحب المركز الثاني بينما يتصدر أتلتيكو مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة.